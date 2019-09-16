Защитник "Реала" Марсело пропустит матч Лиги чемпионов с ПСЖ
Защитник "Реала" Марсело пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
По данным источника, футболист прошел медицинское обследование после матча Ла Лиги с "Леванте" (3:2). У игрока диагностированы боли в позвоночнике, из-за этого он пропустит матч с ПСЖ.
Напомним, у "Реала" уже травмированы Иско, Лука Модрич, Марко Асенсио, Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Начо.
Ранее сообщалось, что три топ-игрока ПСЖ пропустят матч группового этапа ЛЧ с "Реалом".
Встреча ПСЖ - "Реал" пройдет в среду, 18 сентября в Париже. Начало - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0