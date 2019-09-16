Защитник "Реала" Марсело пропустит матч Лиги чемпионов с ПСЖ

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Защитник "Реала" Марсело пропустит матч Лиги чемпионов с ПСЖ

Защитник "Реала" Марсело пропустит матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, футболист прошел медицинское обследование после матча Ла Лиги с "Леванте" (3:2). У игрока диагностированы боли в позвоночнике, из-за этого он пропустит матч с ПСЖ.

Напомним, у "Реала" уже травмированы Иско, Лука Модрич, Марко Асенсио, Федерико Вальверде, Серхио Рамос и Начо.

Ранее сообщалось, что три топ-игрока ПСЖ пропустят матч группового этапа ЛЧ с "Реалом".

Встреча ПСЖ - "Реал" пройдет в среду, 18 сентября в Париже. Начало - в 22:00 (мск).

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