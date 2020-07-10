Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона

Левый защитник мадридского "Реала" Марсело не поможет своей команде в оставшихся матчах текущего сезона.

Бразильский фулбек выбыл из строя из-за повреждения приводящей мышцы.

Ожидается, что сроки восстановления 32-летнего футболиста составят не менее трёх недель.

В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 23 матча, забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

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