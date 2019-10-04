Защитник "Реала" Марсело вновь получил травму

Теги марселореал мадридтравмы

Защитник "Реала" Марсело вновь получил травму

Левый защитник "Реала" Марсело снова получил травму, передает Marca.

По данным источника, у 31-летнего игрока произошел рецидив травмы шеи, которую он получил в середине сентября. Тогда он пропустил 4 матча мадридского клуба.

Теперь из-за возобновившейся травмы защитник пропустит матч 8-го тура Примеры с "Гранадой".

Таким образом, у "Реала" на данный момент травмированы все левые защитники. Ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо Фернандес.

Матч "Реал" - "Гранада" пройдет в субботу, 5 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. 

Не пропустите: Тренер вратарей сборной Бельгии: "В "Реале" Куртуа страдает от синдрома де Хеа". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов

Гол Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
7 Вильярреал Вильярреал 7 11
8 Севилья Севилья 6 10
9 Валенсия Валенсия 7 9
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
11 Эйбар Эйбар 7 8
12 Леванте Леванте 7 8
13 Осасуна Осасуна 7 8
14 Алавес Алавес 7 8
15 Бетис Бетис 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов