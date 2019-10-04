Защитник "Реала" Марсело вновь получил травму

Левый защитник "Реала" Марсело снова получил травму, передает Marca.



По данным источника, у 31-летнего игрока произошел рецидив травмы шеи, которую он получил в середине сентября. Тогда он пропустил 4 матча мадридского клуба.



Теперь из-за возобновившейся травмы защитник пропустит матч 8-го тура Примеры с "Гранадой".



Таким образом, у "Реала" на данный момент травмированы все левые защитники. Ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо Фернандес.



Матч "Реал" - "Гранада" пройдет в субботу, 5 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

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