Защитник "Реала" Марсело выбыл до конца сезона Ла Лиги из-за травмы

Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона из-за повреждения. Об этом сообщает Marca.



После медицинского осмотра у 32-летнего бразильца была выявлена травма левой приводящей мышцы. На восстановление футболисту понадобится три недели.



К 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" футболист, вероятно, успеет вернуться в строй. Матч ЛЧ запланирован на 7 августа.



"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

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