Защитник "Реала" Милитао сообщил о беременности своей девушки

Фото инстаграм Эдера Милитао

Центральный защитник мадридского "Реала" Эдер Милитао станет отцом в 2022 году.

Футболист сообщил в инстаграме о беременности своей девушки Каролины Лимы.

В текущем сезоне 23-летний Милитао сыграл за "Реал" 24 матча и сделал 1 ассист.

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