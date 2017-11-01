Защитник "Реала" может продолжить карьеру в Бундеслиге

Теги хесус вальехореал мадридайнтрахт франкфурт

Защитник "Реала" может продолжить карьеру в БундеслигеЗащитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо может вернуться в немецкую Бундеслигу, информирует Sport BILD.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне направит королевскому клубу запрос с предложением арендовать 20-летнего бека, который уже выступал за "орлов" в прошлом сезоне.

Отметим, что за основную команду "Реала" Вальехо сыграл всего один матч.

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