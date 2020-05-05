Защитник "Реала" может продолжить карьеру в "Севилье"

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Защитник "Реала" может продолжить карьеру в "Севилье"

Защитник "Реала" Альваро Одриосола может продолжить карьеру в "Севилье", передает Estadio Deportivo.

По данным источника, клуб хочет приобрести 24-летнего игрока, чтобы усилить основной состав. Мадридский клуб готов отпустить испанца, так как главный тренер Зинедин Зидан не видит защитника в основе. Трансферная стоимость Одриосолы - 16 миллионов евро.

На данный момент футболист выступает в аренде за "Баварию". В мюнхенский клуб он перешел зимой 2020 года и успел провести всего 2 матча.

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