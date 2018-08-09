Защитник "Реала" на месяц выбыл из строя

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо получил мышечное повреждение в недавнем матче против "Ромы", сообщает Marca.

По сведениям издания, сроки восстановления 21-летнего футболиста составят от трёх до четырёх недель.

Таким образом, Вальехо пропустит старт нового сезона и вернётся в строй в лучшем случае к концу августа.

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