Защитник "Реала" на месяц выбыл из строя

Теги хесус вальехореал мадрид

Защитник "Реала" на месяц выбыл из строя

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо получил мышечное повреждение в недавнем матче против "Ромы", сообщает Marca.

По сведениям издания, сроки восстановления 21-летнего футболиста составят от трёх до четырёх недель.

Таким образом, Вальехо пропустит старт нового сезона и вернётся в строй в лучшем случае к концу августа.

Не пропустите: "Реал" расстанется с двумя вратарями. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Кепа выше Алиссона и Буффона: топ-10 самых дорогих вратарей в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов