Защитник "Реала" Начо отклонил четыре предложения от других клубов

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес продолжит выступать за королевский клуб.

Как сообщает испанская пресса, 29-летний футболист этим летом отклонил предложения от "Севильи", "Наполи", "Интера" и "Ромы".

Воспитанник "бланкос" решил остаться на "Сантьяго Бернабеу", несмотря на дефицит игровой практики.

За основу "Реала" Начо выступает с апреля 2011 года. Его контракт со "сливочными" рассчитан до следующего лета.

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