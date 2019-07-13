Защитник "Реала" Начо отклонил четыре предложения от других клубов
Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес продолжит выступать за королевский клуб.
Как сообщает испанская пресса, 29-летний футболист этим летом отклонил предложения от "Севильи", "Наполи", "Интера" и "Ромы".
Воспитанник "бланкос" решил остаться на "Сантьяго Бернабеу", несмотря на дефицит игровой практики.
За основу "Реала" Начо выступает с апреля 2011 года. Его контракт со "сливочными" рассчитан до следующего лета.
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