Защитник "Реала" Начо травмировался на тренировке
Защитник "Реала" Начо был травмирован на тренировке клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В ходе медицинского обследования у 30-летнего игрока была выявлена мышечная травма прямой мышцы правого бедра. Пока неизвестно, сколько футболист пропустит, но сообщается, что первые матчи после возобновления сезона он не сможет провести.
Розыгрыш Ла Лиги возобновится 11 июня.
Не проходите: Начо рассказал о подготовке "Реала" к возобновлению сезона| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
В "Зените" прокомментировали информацию об уходе Бранислава Ивановича
-
Семин прокомментировал уход Хеведеса из "Локомотива"
-
"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в тайном товарищеском матче
-
Защитник "Зенита" Маммана работает по индивидуальной программе
-
Защитник "Реала" Начо травмировался на тренировке
-
Роналду показал одно из тренировочных упраженений
-
"Локомотив" объявил о расставании с Хеведесом
-
Мхитарян признался, что хочет надолго остаться в "Роме"
-
Евсеев признался, что остался доволен физической подготовкой шести легионеров команды
-
"Крылья Советов" и "Рубин" действительно провели тайный товарищеский матч
-
В Серии А проведут плей-офф, если сезон снова остановится
-
Сезон в итальянской Серии С завершен досрочно
-
Агент Сафонов объяснил, почему Вагнер Лав не примет участие в оставшихся матчах РПЛ
-
Уткин рассказал, кого считает лучшим российским голкипером после Яшина
-
"Тамбов" готовится к возобновлению РПЛ в Тамбове
-
Щенников перенес операцию на сломанной кисти
-
Форвард "Спартака" Ларссон поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ
-
Неймар оскорбил молодого возлюбленного своей матери
-
Защитник Хаджикадунич возобновил тренировки в составе "Ростова"
-
Нападающий "Васко да Гама" Магно, вероятно, не перейдет в "Краснодар"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14