Защитник "Реала" Начо травмировался на тренировке

Защитник "Реала" Начо был травмирован на тренировке клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ходе медицинского обследования у 30-летнего игрока была выявлена мышечная травма прямой мышцы правого бедра. Пока неизвестно, сколько футболист пропустит, но сообщается, что первые матчи после возобновления сезона он не сможет провести.

Розыгрыш Ла Лиги возобновится 11 июня.

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