Защитник "Реала" Начо высказался о своем будущем

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Защитник "Реала" Начо высказался о своем будущем
Защитник "Реала" Начо заявил, что он хочет играть за королевский клуб до конца карьеры.

"Реал" означает для меня все. Впрочем другие люди могли бы поступить по-другому на моем месте. В 2016 году я мог уйти из "Реала". Тогда мне нужно было лишь согласиться на переход в другой клуб, где я бы играл чаще. Но я поговорил с Зиданом и руководством. Они показали, что рассчитывают на меня. Легче всего было бы уйти в другой клуб, но я решил остаться в "Реале". Это оказалось лучшим решением в моей жизни.

Я выиграл с клубом еще две Лиги Чемпионов. С с тех пор я сыграл около 70 матчей за "Реал" и вызываюсь в сборную Испании. Мечтаю о том, чтобы завершить карьеру в "Реале", – сказал Начо в интервью Goal.com.

В этом сезоне 28-летний Начо провел за "Реал" 36 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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