Защитник "Реала" намерен сменить команду

Теги тео эрнандесреал мадридзинедин зидан

Защитник "Реала" намерен сменить командуЗащитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес намерен ближайшим летом сменить команду, информирует испанская пресса.

Сообщается, что причиной такого желания 20-летнего бека послужил уход из королевского клуба его главного тренера Зинедина Зидана. Перспективный француз опасается, что с уходом своего соотечественника, который и был инициатором его подписания прошлым летом, он будет получать еще меньше игрового времени в новом сезоне.

Напомним, СМИ назвали истинную причину ухода Зидана из "Реала". | soccernews.ru

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