Защитник "Реала" намерен сменить команду

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес намерен ближайшим летом сменить команду, информирует испанская пресса.

Сообщается, что причиной такого желания 20-летнего бека послужил уход из королевского клуба его главного тренера Зинедина Зидана. Перспективный француз опасается, что с уходом своего соотечественника, который и был инициатором его подписания прошлым летом, он будет получать еще меньше игрового времени в новом сезоне.

Напомним, СМИ назвали истинную причину ухода Зидана из "Реала". | soccernews.ru