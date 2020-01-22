Защитник "Реала" Одрисола перешел в "Баварию"

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Защитник "Реала" Одрисола перешел в "Баварию"

Защитник мадридского "Реала" Альваро Одрисола перешел в "Баварию" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

24-летний футболист будет играть в "Баварии" до конца нынешнего сезона.

По данным источника, футболист уже прошел медосмотр в команде и присоединился к немецкому клубу.

В нынешнем сезоне Одриосола участвовал в 5 матчах за сливочных и сделал 1 ассист. В "Реал" футболист перешел из "Реала Сосьедад" летом 2018 года.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Не понравился мне этот игрок,бревнообразный,тем более летом вернётся Хакими,надеюсь в конце сезона его Реал продаст.

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