Защитник "Реала" перешел в "Эспаньол"

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Защитник "Реала" перешел в "Эспаньол"

"Эспаньол" объявил о переходе защитника "Реала" Марио Эрмосо, сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с каталонским клубом до лета 2020 года.

22-летний Эрмосо выступал за "Реал" с 2014 года, но не провел за первую команду ни одного матча. Сдавался в аренду "Вальядолиду". Сыграл 5 матчей за юношескую сборную Испании и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро. 

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