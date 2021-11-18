Защитник "Реала" поддержал критику Эдуара Менди в адрес СМИ

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Защитник "Реала" поддержал критику Эдуара Менди в адрес СМИ

Фото твиттер "Реала"

Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди разделяет негодование вратаря "Челси" Эдуара Менди.

Накануне голкипер "синих" раскритиковал журналистов из-за путаницы с фотографиями. Его снимки неоднократно использовали в материалах о футболисте "Манчестер Сити" Бенжамене Менди, который обвиняется в изнасиловании.

"На это уйдет время, но вы все-таки начнете нас уважать! Нравится вам это или нет!" - написал Ферлан Менди в твиттере.

Стоит отметить, что сам футболист "Реала" столкнулся с аналогичной проблемой, что и его коллега из "Челси".

Не пропустите: Вратарь "Челси" Менди высказался о не попадании в число претендентов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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