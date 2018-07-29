Защитник "Реала" предложил свои услуги "Атлетико"

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес был заинтересован в возвращении в свой бывший клуб "Атлетико", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 20-летний бек, который сейчас близок к переходу в "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна, вышел на контакт с "матрасниками", чтобы обсудить свое возможное возвращение в их стан. Однако от услуг француза отказался главный тренер второго клуба Мадрида Диего Симеоне.

В "Реал" Тео Эрнандес перешел летом прошлого года из "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" определился со своей приоритетной трансферной целью. | soccernews.ru