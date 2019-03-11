Защитник "Реала" Регилон поблагодарил Сантьяго Солари за работу
Защитник "Реала" Серхио Регилон высказал слова благодарности Сантьяго Солари за его работу в клубе.
Сегодня, 11 марта, аргентинца на посту главного тренера сменил Зинедин Зидан.
Eternamente agradecido al entrenador que confió en mí para jugar en el primer equipo del Real Madrid. Profesional y persona . Estoy convencido de que te irá genial porque te lo mereces. Gracias por creer en mí, míster. pic.twitter.com/BzYr3H8dKQ— Sergio Reguilón (@sergio_regui) 11 марта 2019 г.
"Я буду вечно благодарен Солари, за то, что позволил мне играть за "Реал". Он личность и профессионал. Я точно знаю, что у него все будет отлично, потому что он заслуживает этого. Спасибо, что поверили в меня, мистер!" - написал футболист в твиттере.
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Зидан возглавил "Реал"
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|Реал Сосьедад
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|Эйбар
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