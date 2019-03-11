Защитник "Реала" Регилон поблагодарил Сантьяго Солари за работу

Защитник "Реала" Серхио Регилон высказал слова благодарности Сантьяго Солари за его работу в клубе.

Сегодня, 11 марта, аргентинца на посту главного тренера сменил Зинедин Зидан.

Eternamente agradecido al entrenador que confió en mí para jugar en el primer equipo del Real Madrid. Profesional y persona . Estoy convencido de que te irá genial porque te lo mereces. Gracias por creer en mí, míster. pic.twitter.com/BzYr3H8dKQ — Sergio Reguilón (@sergio_regui) 11 марта 2019 г.

"Я буду вечно благодарен Солари, за то, что позволил мне играть за "Реал". Он личность и профессионал. Я точно знаю, что у него все будет отлично, потому что он заслуживает этого. Спасибо, что поверили в меня, мистер!" - написал футболист в твиттере.

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