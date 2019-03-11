Защитник "Реала" Регилон поблагодарил Сантьяго Солари за работу

Теги реал мадридсерхио регилонзинедин зидан

Защитник "Реала" Регилон поблагодарил Сантьяго Солари за работу

Защитник "Реала" Серхио Регилон высказал слова благодарности Сантьяго Солари за его работу в клубе.

Сегодня, 11 марта, аргентинца на посту главного тренера сменил Зинедин Зидан.  

"Я буду вечно благодарен Солари, за то, что позволил мне играть за "Реал". Он личность и профессионал. Я точно знаю, что у него все будет отлично, потому что он заслуживает этого. Спасибо, что поверили в меня, мистер!" - написал футболист в твиттере.

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