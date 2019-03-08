Защитник "Реала" согласовал контракт с "Ювентусом"

Защитник мадридского "Реала" Марсело согласовал контракт с "Ювентусом", сообщает AS со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, стороны договорились о соглашении сроком на четыре года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

Ранее утверждалось, что "старая синьора" готова заплатить за 30-летнего бразильца 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Марсело сыграл за "Реал" 24 матча, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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