Защитник "Реала" Вальехо перешел в "Гранаду"
"Гранада" пополнилась защитником мадридского "Реала" Хесусом Вальехо, сообщает официальный сайт клуба.
"Гранада" арендовала футболиста до лета 2021 года. Стоит отметить, что контракт игрока с "Реалом" истекает через год. Таким образом, после завершения аренды он может перейти в другой клуб бесплатно.
23-летний Вальехо выступает за "Реал" с 2015 года. Всего он провел за королевский клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Сдавался в аренду "Сарагосе", "Айнтрахту" и "Вулверхэмптону". Сыграл 22 матча за молодежную сборную Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14