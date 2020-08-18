Защитник "Реала" Вальехо перешел в "Гранаду"

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Защитник "Реала" Вальехо перешел в "Гранаду"

"Гранада" пополнилась защитником мадридского "Реала" Хесусом Вальехо, сообщает официальный сайт клуба.

"Гранада" арендовала футболиста до лета 2021 года. Стоит отметить, что контракт игрока с "Реалом" истекает через год. Таким образом, после завершения аренды он может перейти в другой клуб бесплатно.

23-летний Вальехо выступает за "Реал" с 2015 года. Всего он провел за королевский клуб 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Сдавался в аренду "Сарагосе", "Айнтрахту" и "Вулверхэмптону". Сыграл 22 матча за молодежную сборную Испании.

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