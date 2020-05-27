Защитник "Реала" Варан рассказал о подготовке к возобновлению Ла Лиги

Игрок "Реала" Рафаэль Варан рассказал, как команда готовиться к рестарту чемпионата Испании.

"Мы очень хотим играть. Это наша работа, наш образ жизни, всегда хотим соревноваться. Мы долго не играли, поэтому очень хотим выигрывать все матчи как раньше.

Мы становимся сильнее с каждым днем. Усердно работаем над физическими аспектами, снова появляются хорошие чувства и мы становимся лучше тактически. Прежде всего, команда приходит в чувство", - передает слова Варана Marca.

До приостановки сезона из-за пандемии коронавируса "Реал" занимал 2 место в турнирной таблице, отставая на 1 балл от "Барселоны".

Чемпионат Испании возобновится 11 июня.

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