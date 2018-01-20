Защитник "Реала" выбыл на несколько недель

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Защитник "Реала" выбыл на несколько недель

Защитник "Реала" Хесус Вальехо пропустит несколько недель.

Напомним, что игрок повредил заднюю поверхность бедра в четвертьфинале Кубка Испании, где "Реал" одержал победу над "Леганесом" (1:0).

В том матче Вальехо потребовалась замена уже на 15-й минуте.

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