Защитник "Реала" заразился коронавирусом

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Защитник "Реала" заразился коронавирусом

Защитник мадридского "Реала" Начо Фернандес сдал положительный тест на COVID-19.

О выявлении коронавируса у 31-летнего футболиста сообщила пресс-служба королевского клуба.

Ранее воспитанника "сливочных" отправили на карантин из-за контакта с заражённым человеком.

В текущем сезоне Начо сыграл за "Реал" 10 матчей и сделал 1 ассист.

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