Защитник "Ред Булл Зальцбург" Ульмер установил рекорд еврокубковых турниров
Защитник "Ред Булл Зальцбург" Андреас Ульмер установил рекорд еврокубковых турниров, сообщает Opta.
По данным статистического портала, ответный полуфинальный матч Лиги Европы между "быками" и "Марселем" стал для 32-летнего австрийца 20-м в еврокубках текущего сезона (4 - в квалификации Лиги Чемпионов и 16 - в ЛЕ).
Таким образом, Ульмер стал рекордсменом по этому показателю, проведя наибольшее количество игр в составе одного клуба на протяжении одного сезона в еврокубках.
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