Защитник "Риу Аве" Рейс летом отказал клубу РПЛ

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Защитник "Риу Аве" Рейс летом отказал клубу РПЛ

Левый защитник "Риу Аве" Матеус Рейс мог продолжить карьеру в России, пишет A Bola.

Во время минувшего летне-осеннего трансферного окна 25-летний футболист получил предложение от "большого российского клуба".

В случае переезда в РПЛ зарплата бразильского фулбека выросла бы в два раза, однако после паузы на размышления он всё-таки отказался.

По окончании нынешнего сезона Рейс станет свободным агентом. В составе "Риу Аве" он забил 1 гол и сделал 11 ассистов в 66 матчах.

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