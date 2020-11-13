Защитник "Риу Аве" Рейс летом отказал клубу РПЛ
Левый защитник "Риу Аве" Матеус Рейс мог продолжить карьеру в России, пишет A Bola.
Во время минувшего летне-осеннего трансферного окна 25-летний футболист получил предложение от "большого российского клуба".
В случае переезда в РПЛ зарплата бразильского фулбека выросла бы в два раза, однако после паузы на размышления он всё-таки отказался.
По окончании нынешнего сезона Рейс станет свободным агентом. В составе "Риу Аве" он забил 1 гол и сделал 11 ассистов в 66 матчах.
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|М
|О
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|Порту
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|Бенфика
|28
|64
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|Брага
|28
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|ФК Фамаликао
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|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
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|28
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|Боавишта
|28
|35
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|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
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|Портимоненсе
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