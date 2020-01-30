Защитник "Ромы" Флоренци перешел в "Валенсию" на правах аренды

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Защитник "Ромы" Флоренци перешел в "Валенсию" на правах аренды

"Валенсия" приобрела защитника "Ромы" Алессандро Флоренци. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Стороны заключили контракт на аренду на полгода.

В этом сезоне 28-летний футболист участвовал в 18 матчах за "Рому", не отметившись результативными действиями.

Флоренци - воспитанник римлян. За итальянский клуб футболист провел 280 матчей, забив 28 голов.

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