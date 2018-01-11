Защитник "Ромы" Кастан перешел в "Кальяри"

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Защитник "Ромы" Кастан перешел в "Кальяри"

"Кальяри" подписал бразильского защитника "Ромы" Леандро Кастана, сообщает официальный сайт клуба.

Сардинийский клуб арендовал футболиста на полгода. В этом сезон бразилец не провел ни одного матча.

31-летний Кастан выступает за "Рому" с 2012 года, провел за клуб 81 матч и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Сампдории" и "Торино". Ранее играл за "Атлетико Минейро", "Хельсинборг", "Баруэри" и "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 2 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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