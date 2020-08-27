Защитник "Ромы" Коларов станет игроком "Интера"

"Интер" в скором времени подпишет защитника "Ромы" Александара Коларова. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 34-летний футболист договорился с миланским клубом о личном контракте. Зимой серб продлил соглашение с римским клубом до 2021 года.

В "Роме" футболист играл с 2017 года. В составе "волков" он провел 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 результативных передач.

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