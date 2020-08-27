Защитник "Ромы" Коларов станет игроком "Интера"
"Интер" в скором времени подпишет защитника "Ромы" Александара Коларова. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 34-летний футболист договорился с миланским клубом о личном контракте. Зимой серб продлил соглашение с римским клубом до 2021 года.
В "Роме" футболист играл с 2017 года. В составе "волков" он провел 132 матча, забил 19 голов и сделал 20 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17