Защитник "Ромы" Миссори стал автором уникального достижения
Фото инстаграм Филиппо Миссори
Правый защитник Филиппо Миссори дебютировал за главную команду "Ромы".
17-летний футболист вышел на замену в матче 5-го тура группового этапа Лиги Конференций против "Зари" (4:0).
Миссори стал первым игроком 2004 года рождения, который провёл игру за итальянский клуб в еврокубках.
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