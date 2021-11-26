Защитник "Ромы" Миссори стал автором уникального достижения

Фото инстаграм Филиппо Миссори

Правый защитник Филиппо Миссори дебютировал за главную команду "Ромы".

17-летний футболист вышел на замену в матче 5-го тура группового этапа Лиги Конференций против "Зари" (4:0).

Миссори стал первым игроком 2004 года рождения, который провёл игру за итальянский клуб в еврокубках.

Не пропустите: 17-летний вратарь "Локомотива" побил рекорд Акинфеева в еврокубках. | http://soccernews.ru