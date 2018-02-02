Защитник "Ромы" Морено перешел в "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" объявил о переходе мексиканского защитника "Ромы" Эктора Морено, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с баксами до лета 2021 года.

30-летний Морено выступал за "Рому" с 2017 года и провел за клуб 6 матчей. Ранее играл за УНАМ, АЗ, "Эспаньол" и ПСВ. За сборную Мексики сыграл 89 матчей и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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