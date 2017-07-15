Защитник "Ромы" Пеллегрини получил тяжёлую травму колена

"Рома" надолго теряет защитника Луку Пеллегрини, сообщает официальный сайт клуба.

18-летний футболист разорвал крестообразные связки левого колена и будет вынужден перенести операцию. Сроки восстановления составят не менее шести месяцев.

Стоит отметить, что Пеллегрини пока не дебютировал за основную команду "Ромы", однако тренерский штаб "волков" рассчитывал использовать игрока в новом сезоне.

Не пропустите: Фасио перешел в "Рому". | http://soccernews.ru