Защитник "Ромы" попал в ДТП

Защитник "Ромы" Бруно Перес попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 27-летний бразилец разбил свой "Ламборджини" по дороге из ночного клуба.

Сам Перес в результате аварии не пострадал.

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