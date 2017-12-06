Защитник "Ромы" потроллил Гризманна

Защитник итальянской "Ромы" Жуан Жесус потроллил форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, в своем инстаграме 26-летний бразилец припомнил нападающему "матрасников" его сообщение, оставленное им в социальной сети после жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов. Тогда француз разместил фото с эмблемами клубов, которые стали соперниками его команды в турнире, подписав его так: "Мне нравится". Сегодня же Жесус сделал скриншот из поста Гризманна, спросив его: "Уже не нравится?".

Напомним, "Реал" провел переговоры с Гризманном. | soccernews.ru