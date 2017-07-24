Защитник "Ромы" Жуан обыграл вратаря Аллисона в футбольный дартс

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Защитник "Ромы" Жуан обыграл вратаря Аллисона в футбольный дартс

Футболисты "Ромы" - защитник Жуан Жезус и вратарь Алиссон Бекер сыграли в футбольный дартс.

Победу в этом интересное поединке одержал Жуан.

Видео: Футбольный дартс от "волков".

 

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