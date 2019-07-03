Защитник "Ростова" Чернов: "Для меня Карпин топ-тренер"

1 Теги евгений черновростоввалерий карпин

Защитник "Ростова" Чернов: "Для меня Карпин топ-тренер"

Защитник "Ростова" Евгений Чернов в связи с победой в Кубке "Париматч Премьер" с ЦСКА (2:1) заявил, что тренер ростовчан является то-специалистом. Об этом сообщает Sport24.

"Для меня Карпин топ-тренер. Это проявляется в том, как мы выстраиваем игру. Он очень грамотный. Работать с ним очень легко и приятно. По отношению ко мне у него никаких вопросов. Одно удовольствие", - сказал Чернов.

"Ростов" одержал две победы из трех в турнире.

Не пропустите: ЦСКА проиграл "Ростову" в Кубке "Париматч Премьер". Это третье поражение красно-синих| http://soccernews.ru
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