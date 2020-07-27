Защитник "Ростова" Чистяков подвел итоги завершившегося сезона

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Защитник "Ростова" Чистяков подвел итоги завершившегося сезона

Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков подвел итоги завершившегося сезона. Клуб занял 5 место в турнирной таблице, набрав 45 баллов.

"Сезон в целом получился длинным и непростым. Он больше положительный, чем отрицательный. Самый запоминающийся момент - мой дебют в матче с "Оренбургом" и победа 2:1

Вообще в этом сезоне было много побед, потраченных сил и непередаваемых эмоций. Мы вышли в еврокубки, думаю, это хороший результат. Могли бы, конечно, и выше, но были обстоятельства. Я рад помогать команде, выступать за "Ростов" и город. Под шумную поддержку верных болельщиков это делать приятнее вдвойне!" - цитирует Чистякова пресс-служба клуба.

Футболист выступает в ростовским клубе с лета 2019 года. Его контракт рассчитан до 2023 года.

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