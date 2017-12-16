Защитник "Ростова" Ингасон поделился ожиданиями от ЧМ-2018

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Защитник "Ростова" Ингасон поделился ожиданиями от ЧМ-2018

Защитник "Ростова" и сборной Исландии Сверрир Ингасон поделился ожиданиями от Чемпионата Мира 2018 года, который пройдёт в России.

"Очевидно, что Исландии досталась очень сильная группа. В сборных много игроков из европейских топ-лиг, но мы должны быть уверены в себе и должны показать свои самые лучшие качества. Надеюсь, фанаты приедут поддержать нас в Россию, хотя это и не очень близко, а мы сможем показать отличный результат" - цитирует Ингасона официальный сайт "жёлто-синих".

Напомним, что сборная Исландии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Хорватией, Аргентиной и Нигерией. 

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