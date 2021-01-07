Защитник "Ростова" Осипенко прокомментировал слухи об интересе "Зенита"

Центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко высказался по поводу слухов, сватающих его в питерский "Зенит".

"Слышал, что интерес от "Зенита" вроде как был, но официальных бумаг не было. Тут у руководства надо спрашивать, со мной никто не связался, не звонил", - сказал 26-летний футболист.

Осипенко выступает за "Ростов" с января 2020 года, сыграл 28 матчей и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро.

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