Защитник "Ростова" отменил свадьбу из-за коронавируса

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Защитник "Ростова" отменил свадьбу из-за коронавируса

Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков признался, что пандемия коронавируса вынудила его отменить собственную свадьбу. 

"Моя свадьба была назначена на 19 мая. Мы уже всё распланировали и оплатили. Купили билеты родственникам. И тут началась эпидемия. Постепенно пришли к мнению, что свадьбу сейчас лучше отменить. По прогнозам, в мае всё может быть ещё хуже. Какую-то часть денег потеряем, но что-то нам вернут. Но что поделать - сыграем в другой раз", - цитирует футболиста "Р-Спорт".

26-летний Чистяков в текущем сезоне сыграл за "Ростов" 20 матчей и забил 1 гол.

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