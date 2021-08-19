Защитник "Ростова" перешёл в "Енисей"
Фото сайт "Ростова"
"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе в "Енисей" центрального защитника Томаса Рукаса.
24-летний футболист сменил команду на правах аренды с правом выкупа.
Уроженец Литвы уже выступал за красноярский клуб в 2020 году.
После январского перехода в "Ростов" Рукас не сыграл ни одного матча. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.
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