

Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков рассказал, что несколько лет назад президент Российской Федерации Владимир Путин помог его отцу.

"Отлично помню то время, потому что папа рассказывал о работе на заводе. Сам он в забастовках не участвовал.

В памяти осталось, что людям на заводе не платили месяца три зарплату, а потом приехал Владимир Владимирович Путин и решил вопрос. Разрулил все: завод снова начал работать, всю зарплату выплатили", – приводят слова Чистякова российские СМИ.

25-летний Чистяков является уроженцем города Пикалево в Ленинградской области. За "Ростов" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне Чистяков провел за ростовский клуб 12 матчей.

Не пропустите: Форвард "Крыльев Советов" Соболев может зимой перейти в клуб из Европы. | http://soccernews.ru