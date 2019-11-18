Защитник "Ростова" рассказал, как Путин помог его семье
Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков рассказал, что несколько лет назад президент Российской Федерации Владимир Путин помог его отцу.
"Отлично помню то время, потому что папа рассказывал о работе на заводе. Сам он в забастовках не участвовал.
В памяти осталось, что людям на заводе не платили месяца три зарплату, а потом приехал Владимир Владимирович Путин и решил вопрос. Разрулил все: завод снова начал работать, всю зарплату выплатили", – приводят слова Чистякова российские СМИ.
25-летний Чистяков является уроженцем города Пикалево в Ленинградской области. За "Ростов" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне Чистяков провел за ростовский клуб 12 матчей.
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