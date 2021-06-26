Защитник "Ростова" рассказал об угрозах из Украины после получения российского гражданства

Фото инстаграм "Ростова"

Левый защитник "Ростова" Игорь Калинин порассуждал о сложных отношениях между Россией и Украиной.

"Те люди, с которыми я общаюсь, вообще не делят Россию и Украину. Для меня это два братских народа. Считать друг друга врагами для меня неприемлемо. Гадости в соцсетях? Да пусть пишут. Когда я поменял гражданство, то мне тоже писали и угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, кроме того, как строчить эти мерзкие сообщения. Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Там такие слова, которые я бы даже врагу не сказал...

А там ещё и пишут люди, которые с человеком лично не знакомы, но начинают выливать на него столько ненависти. Почему у нас такие люди? Почему не порадоваться? Да, человек получает такую зарплату, но она же не с неба падает. Никто же не знает, что парень уже в 13 лет уезжает в интернат от родителей. Мне лично там почти жрать нечего было. Пельмени ел 7 дней в неделю! И даже после этого интервью критики напишут, что я зажравшийся.

Почему решил, что нужно выступать за Россию, а не Украину? Мне было 19 лет. Потом ещё началась война. Тяжело было бы играть на Украине и при этом ездить в Крым к маме и бабушке. Для меня моя семья - это главное в жизни, поэтому я выбрал Россию", - рассказал Калинин.

Футболист является уроженцем Крыма, который до 2014 года был частью Украины, а затем присоединен к РФ. За российские клубы он выступает с 2017 года.

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