Защитник "Ростова" совершил два сейва в матче с "Локомотивом"

Теги ростовлокомотив москваевгений чернов

Защитник "Ростова" совершил два сейва в матче с "Локомотивом"

Защитник "Ростова" Евгений Чернов дважды спас ворота в игре с "Локомотивом" (2:1).

26-летний игрок совершил два сейва в компенсированное время, тем самым не позволил "железнодорожникам" сравнять счет.

"Прыгал осознанно. Пытался помочь своему голкиперу и команде. Просто делаем свою работу", - заявил Чернов.

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