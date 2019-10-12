Защитник "Ростова" запустил новый челлендж

Защитник "Ростова" Евгений Чернов придумал новый челлендж.

Футболист предлагает всем желающим пасовать друг другу, находясь на разных зданиях. Главное, чтобы мяч не касался поверхности.

Чернов и его товарищ выбрали для челленджа крыши бани и веранды.

26-летний Чернов в текущем сезоне сыграл за "Ростов" 12 матчей и сделал 3 ассиста.

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