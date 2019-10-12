Защитник "Ростова" запустил новый челлендж

Теги ростовевгений чернов

Защитник "Ростова" запустил новый челлендж

Защитник "Ростова" Евгений Чернов придумал новый челлендж.

Футболист предлагает всем желающим пасовать друг другу, находясь на разных зданиях. Главное, чтобы мяч не касался поверхности.

Чернов и его товарищ выбрали для челленджа крыши бани и веранды.

26-летний Чернов в текущем сезоне сыграл за "Ростов" 12 матчей и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Зенит" намерен вернуть своего воспитанника из "Ростова". | http://soccernews.ru
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