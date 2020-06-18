Защитник "Ротора" Денисов покинул команду

Защитник Виталий Денисов покинул "Ротор", передает пресс-служба клуба.

Отметим, 33-летний футболист перешел в волгоградский клуб зимой этого года и провел за команду 2 матча.

"Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении "Ротора".

Виталий Денисов покидает «Ротор»



Защитник присоединился к сине-голубым в январе этого года и принял участие в двух официальных матчах.



Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/V8CRyRgHcG — CК «Ротор» (@RotorOfficial) June 18, 2020

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