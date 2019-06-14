Защитник "Рубина" Калинин перешел в "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о переходе защитника казанского "Рубина" Игоря Калинина, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболистом подписал с "бело-голубыми" контракт до лета 2022 года.

23-летний Калинин является воспитанником украинского "Ильичевца". За "Рубин" он выступал с 2018 года, провел за клуб 8 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Зарю", "Звезду", "Волгарь" и "Краснодар". Ориентировочная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

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