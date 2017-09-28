Защитник "Рубина" Камболов восстановился после травмы

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Защитник "Рубина" Камболов восстановился после травмы

Защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

"Его нам не хватало и на позиции центрального защитника, и на позиции опорника. Думаю, мы его, скорее всего, будем использовать в опорной зоне" - сказал главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

Отметим, что 27-летний Камболов находился в лазарете с 9 августа.

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