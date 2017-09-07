Защитник "Рубина" Набиуллин: "Против "Спартака" будет интересный матч"

Защитник казанского "Рубина" Эльмир Набиуллин высказался о предстоящей игре своей команды против московского "Спартака".

"На "Спартак" мы настраиваемся так же, как и на всех остальных соперников. Перед матчем наигрывали определенные схемы, чтобы показать свою игру. "Спартак" - очень силен, их сильные стороны - это игра на стандартах, мы разбирали этот момент. Также у них - очень хорошие крайние нападающие, которые быстро вылетают в атаку. Самедов? Я уже представляю, как нужно играть против него. Будет интересный матч", - цитирует 22-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, в матче с "Рубином" "Спартаку" не поможет Зе Луиш. | soccernews.ru