Защитник "Рубина" Плиев вылечился от коронавируса

Теги рубинконстантин плиевкоронавирус

Защитник "Рубина" Плиев вылечился от коронавируса

Один из двух футболистов казанского "Рубина", заразившихся коронавирусной инфекцией, уже здоров.

Речь идёт о защитнике Константине Плиеве, который вскоре сможет приступить к тренировкам в общей группе.

"Плиев уже сдал два отрицательных теста и через несколько дней присоединится к команде", - сказал главный тренер команды Леонид Слуцкий.

Продолжает лечиться Николай Поярков, о заболевании которого стало известно только три дня назад.

Не пропустите: Слуцкий прокомментировал возобновление командных тренировок "Рубина". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина

Один из игроков "Локомотива" тренируется на даче у Сёмина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов