Защитник "Рубина" Плиев вылечился от коронавируса

Один из двух футболистов казанского "Рубина", заразившихся коронавирусной инфекцией, уже здоров.

Речь идёт о защитнике Константине Плиеве, который вскоре сможет приступить к тренировкам в общей группе.

"Плиев уже сдал два отрицательных теста и через несколько дней присоединится к команде", - сказал главный тренер команды Леонид Слуцкий.

Продолжает лечиться Николай Поярков, о заболевании которого стало известно только три дня назад.

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