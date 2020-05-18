Защитник "Рубина" Плиев заразился коронавирусом. Это второй случай в РПЛ

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Защитник "Рубина" Плиев заразился коронавирусом. Это второй случай в РПЛ

Защитник "Рубина" Константин Плиев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе.

Игрок находится на самоизоляции во Владикавказе с начала апреля, с другими членами нашей команды не контактировал.

Желаем Константину скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в чемпионате России это второй случай заражения коронавирусом. Ранее Covid-19 был также выявлен у нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана

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