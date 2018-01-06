Защитник "Рубина" попал в сферу интересов "Бенфики"

Защитник казанского "Рубина" Мориц Бауэр попал в сферу интересов лиссабонской "Бенфики", информирует Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, перебраться в Португалию 25-летний бек российского клуба может уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бауэр сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за "Рубин".

Напомним, Подберезкин прокомментировал свой переход в "Рубин". | soccernews.ru